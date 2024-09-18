Южаніна: У 2025 році ФОПів знов зобов’яжуть сплачувати ЄСВ

У 2025 році ФОПів знов зобов’яжуть сплачувати ЄСВ: зупинення дії цієї норми закону передбачено положеннями проєкту державного бюджету.
Про це повідомила нардеп Ніна Южаніна.
Вона нагадала, що зміни було внесено на початку повномасштабного вторгнення: з 1 березня 2022 року до припинення війни, а також протягом наступних 12 місяців всі підприємці мали право не нараховувати, не обчислювати і не сплачувати ЄСВ за себе.
"Право сплачувати ЄСВ добровільно весь цей час було, і податкова неодноразово наголошувала, що сплата ЄСВ впливає на зарахування страхового стажу. Таким чином, довоєнну систему оподаткування можна буде вважати остаточно повернутою", - зазначила Южаніна.
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