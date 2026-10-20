Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

МО України: У модулі Mission Control зафіксували понад 3 млн місій з ураження ворожих цілей

135

У модулі Mission Control бойової екосистеми DELTA зафіксували понад 3 млн місій з ураження ворожих цілей. Загалом система містить дані про мільйони розвідувальних, логістичних та інших місій.

Про це повідомляє Міноборони України.

У вересні військові внесли до системи понад 1,8 млн результатів виконаних місій. На початку року щомісяця фіксували близько 196 тисяч таких результатів. Таким чином, за дев’ять місяців обсяг зріс більш ніж у дев’ять разів.

Станом на 1 жовтня в Mission Control зафіксували:

  • майже 3,6 млн розвідувальних місій;
  • понад 3 млн місій з ураження цілей;
  • понад 1,02 млн логістичних місій безпілотників;
  • майже 168 тис. логістичних місій наземних роботизованих комплексів (НРК);
  • майже 500 тис. місій з перехоплення повітряних цілей;
  • майже 370 тис. місій з дистанційного мінування.

У Міноборони зазначають, що Mission Control не лише зберігає результати застосування. Дані можна аналізувати, порівнювати ефективність різних підходів і використовувати для планування наступних дій.

Так у DELTA формується єдиний цифровий цикл: планування, застосування, аналіз і ухвалення наступних рішень.

Бойова система DELTA – екосистема військових продуктів, яка допомагає знищувати ворожі обʼєкти. До неї входять мобільний застосунок, військовий месенджер, безпечний стрімінг з поля бою, цифрова мапа, засоби планування роботи та інтеграції з іншими системами.

Система інтегрує інформацію про розташування сил та засобів ворога і дозволяє в масштабі реального часу відслідковувати положення військ противника та оперативно обліковувати виявлені об’єкти для їх подальшого вогневого ураження. Інформацію про противника система інтегрує на цифровій мапі, дані беруться з різних джерел: від постачальників супутникових знімків, з радарів, сенсорів, GPS-трекерів, радіоперехоплень.

Користувачі бачуть, що відбувається на суходолі, у морі, повітрі, космосі й кіберпросторі. Система може працювати на будь-якому пристрої: ноутбуці, планшеті або мобільному телефоні.

DELTA, Mission Control
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 20 октября 2026
Понедельник, 19 октября 2026
Воскресенье, 18 октября 2026
Суббота, 17 октября 2026
Пятница, 16 октября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023