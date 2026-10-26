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The Guardian: На Трампа чекає низка розслідувань, які можуть знову призвести до імпічменту

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У останні два роки президентського терміну Дональда Трампа, коли Конгрес США перейшов до рук опонентів, рейтинг схвалення рішень президента стрімко падає, а республіканці починають думати про наступника. Про це повідомляє The Guardian, передає УНН.

"Через 10 днів Дональд Трамп майже напевно втратить контроль над Палатою представників, і не виключено, що йому доведеться мати справу й із Сенатом, контрольованим демократами. Будь-які надії на ухвалення внутрішньополітичних законів - не те щоб він надто переймався цим протягом перших двох років - зникнуть. Натомість на нього чекає низка розслідувань, які можуть знову призвести до імпічменту", - йдеться в публікації.

Також зазначається, що прагнення адміністрації Трампа розділити світ на сфери впливу та стати на бік диктаторів, а не демократів, давно було очевидним.

"Минулорічна Стратегія національної безпеки містила різку критику традиційних союзників США в Європі та Східній Азії. Але найбільше шокувало те, чого в ній не було сказано. І Росія, і Китай змогли уникнути прямої критики. У шести абзацах, що описують загрозу для Тайваню, Китай не згадувався жодного разу. В інших частинах документа Китай, навпаки, навіть хвалили як "багату та могутню країну, яка використовує своє багатство та силу на свою значну користь". У розділі, присвяченому війні Росії в Україні, не згадувалося, як вона розпочалася, і не містилося жодних натяків на те, що Путіна слід перемогти; натомість основна увага приділялася тому, як США могли б допомогти Європі та Росії налагодити свої відносини", - зазначають автори публікації.

Трамп, Конгрес США
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