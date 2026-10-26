У жовтні Державний земельний банк вже провів 1,2 тисячі аукціонів

Із жовтня 2024 року ТОВ «Державний земельний банк» провів на Prozorro.Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів із передачі у суборенду сільгоспділянок державної власності.

Про це повідомила пресслужба АТ «Прозорро.Продажі», передає Укрінформ.

«За два роки Державний земельний банк завершив у системі Прозорро.Продажі 1,2 тисячі земельних аукціонів з передачі в суборенду сільгоспділянок державної власності. За підсумками торгів сума річної суборендної плати становить майже ₴1,2 мільярда. Також додатково переможці аукціонів сплатили близько ₴200 мільйонів ПДВ», - йдеться у повідомленні.

У результаті торгів суборендарі отримали ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 73,1 тисячі гектарів.

У середньому за підсумками торгів фінальна вартість річної суборенди державних с/г земель зросла в 4,4 раза. Середня річна плата за гектар становить понад ₴16 тисяч. Найвищі ціни за гектар встановлені на аукціонах на Львівщині - ₴43,2 тисячі за гектар (9 завершених торгів), Івано-Франківщині - ₴35,2 тисячі (5 завершених аукціонів), Вінниччині - 32,7 тисячі грн/га (23 завершені аукціони).

Протягом двох років роботи в системі Державний земельний банк провів аукціони в 19 областях. Найбільше аукціонів відбулося у Харківській області (386 завершених угод на ₴225,9 мільйона), на Закарпатті (149 аукціонів на ₴8,3 мільйона) та Миколаївщині (135 лотів на ₴167,4 мільйона).

Найбільшу суму річної суборендної плати забезпечили Харківщина (225,9 млн грн), Кіровоградщина (₴202,7 мільйона) і Миколаївщина (₴167,4 мільйона). Разом на ці три області припадає понад половину загальної суми.

Найдорожча реалізована ділянка - 4 000 га на Кіровоградщині: переможець запропонував річну плату у ₴65,5 мільйона.

Рекорд конкуренції - 51 пропозиція за ділянку 38,4 га на Вінниччині. Плата зросла зі ₴170,4 тисячі до ₴1,3 мільйона - у 7,5 раза.