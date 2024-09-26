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Мінфін оприлюднив свіжу інформацію про заробітні плати працівників органів влади та судової системи

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У Міністерстві фінансів оприлюднили свіжу інформацію про заробітні плати та чисельність працівників державних органів, місцевих адміністрацій та судової системи. У серпні у середньому щомісячний дохід держчиновників становив 55,8 тис. грн

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

Як свідчать дані, порівняно із січнем у середньому заробітна плата зросла на 44,6%. Так, на початку року становила 38,6 тис. грн. Це говорить про те, що оплата праці чиновників суттєво вища за середній рівень зарплат в країні. Як відомо, середня зарплата штатних працівників становить 21 тис. грн.

За інформацією Міністерства фінансів, найвищий офіційний дохід мають працівники Нацкомісії з держрегулювання сфери енергетики і комунпослуг (НКРЕКП). Там середня зарплата дорівнює 111,9 тис. грн. У штаті налічується 531 особа, а керівництву платять одну з найвищих зарплат в країні - 223 тис. грн.

У відомстві розповіли, що з 1 січня уряд ввів нові умови оплати праці держслужбовців на основі класифікації посад. Це підвищило прозорість, передбачуваність і "справедливість" у виплаті зарплати працівникам держорганів.

"Нова реформа змінила принципи й умови оплати праці та визначила рівень посадових окладів залежно від обґрунтованої класифікації посад. Адже ефективність роботи державних органів влади є важливою складовою державного управління в умовах воєнного стану", - пояснили у Мінфіні.

Мінфін, зарплата
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