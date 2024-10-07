Лубінець звернеться до МКЧХ та ООН щодо розстрілу окупантами українських військовополонених

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець звернеться до Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ) та ООН щодо розстрілу окупантами українських військовополонених.

"Останнім часом у соцмережах з'являються відео ймовірних розстрілів і вбивств російською армією українських військових, які здаються в полон. Сьогодні в Інтернеті з'явилися чергове відео, де окупанти, ймовірно, розстрілюють беззбройних українських військових у Донецькій області", - написав він у телеграм-каналі в неділю ввечері.

Омбудсмен повідомив, що він вимагає від міжнародної спільноти фіксувати такі порушення Женевської конвенції щодо поводження з військовополоненими та міжнародного гуманітарного права.

"Саме тому за всіма ймовірними випадками направляю листи в ООН і МКЧХ. Зараз у терміновому порядку від мене йде наступний лист до них щодо випадку в Нью-Йорку", - повідомив він.