Зеленський: Німеччина виконає укомплектування однієї української бригади

До кінця 2024 року Німеччина виконає укомплектування однієї української бригади, повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 22 жовтня, на якому був присутній кореспондент LIGA.net.
"Партнери повинні зробити те, про що ми підписалися. Французи до кінця листопада виконують укомплектування однієї бригади. Німці до кінця цього року виконують укомплектування ще однієї бригади", – заявив він.
За словами Зеленського, до цього процесу також долучаються нордичні країни (держави скандинавського півострова та Ісландія).
Раніше Зеленський повідомляв, що тренування й оснащення у Франції бригади імені королеви Франції Анни Київської має закінчитися до кінця осені.
Голова держави зауважував, що частиною Плану перемоги є посилення українських бригад, а саме: їхніх можливостей завдяки створенню резерву з укомплектованими з'єднаннями, що оснащені нормальною, якісною технікою.
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