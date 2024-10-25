Мінцифри анонсувало нові функції для юросіб у Дії

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) працює над доступом до дозволу на зброю, "єАкцизом" мультишерингом, комплексом "е-Підприємець", повідомленням про проблеми зі зв'язком і "Дія.Підписом" для юросіб безпосередньо в сервісі.

"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», - написав віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, в "Дії" підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити виписку з Єдиного реєстру зброї.

Щодо "єАкцизу", то кожен за допомогою порталу "Дія" зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Розповідаючи про мультишеринг (розповсюдження копій документів) Федоров пояснив, що планують надати можливість надсилати копії одразу кількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Він також повідомив, що в рамках "є-Підприємця" - сервісу для бізнесу, Мінцифри працює над цифровізацією декларацій і ліцензій, серед яких, зокрема, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

"На період відсутності світла - дуже важлива послуга". Зможете повідомити про відсутність зв'язку, щоб регулятор зміг вирішити цю ситуацію", - зазначив Федоров.

Крім того, за його словами, Мінцифри також працює над "Дія.Підпис" для юридичних осіб, що працюватиме як звичайна функція "Дія.Підпис", але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ і компаній.

"Команда працює на шаленій швидкості: щойно запустили «шлюб онлайн» - одразу перейшли в масштабний Нацкешбек, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БПЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси і постійно працюємо над розробкою нових", - констатував міністр.