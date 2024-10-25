Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Мінцифри анонсувало нові функції для юросіб у Дії

95

Міністерство цифрової трансформації (Мінцифри) працює над доступом до дозволу на зброю, "єАкцизом" мультишерингом, комплексом "е-Підприємець", повідомленням про проблеми зі зв'язком і "Дія.Підписом" для юросіб безпосередньо в сервісі.

"Частину запустимо вже дуже скоро, щодо решти ще вирішуємо бюрократичні питання. У будь-якому разі про всі запуски повідомлятиму на своїх сторінках у соцмережах», - написав віцепрем'єр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у телеграм-каналі у четвер.

За його словами, в "Дії" підтягнуться відомості про зброю, дозволи на неї, а також буде можливість замовити виписку з Єдиного реєстру зброї.

Щодо "єАкцизу", то кожен за допомогою порталу "Дія" зможе перевірити легальність алкоголю або тютюну, а вся інформація про продукцію міститиметься в електронній системі.

Розповідаючи про мультишеринг (розповсюдження копій документів) Федоров пояснив, що планують надати можливість надсилати копії одразу кількох документів, зокрема довідок, у кілька кліків.

Він також повідомив, що в рамках "є-Підприємця" - сервісу для бізнесу, Мінцифри працює над цифровізацією декларацій і ліцензій, серед яких, зокрема, ліцензії на виконання робіт протипожежного призначення.

"На період відсутності світла - дуже важлива послуга". Зможете повідомити про відсутність зв'язку, щоб регулятор зміг вирішити цю ситуацію", - зазначив Федоров.

Крім того, за його словами, Мінцифри також працює над "Дія.Підпис" для юридичних осіб, що працюватиме як звичайна функція "Дія.Підпис", але створить нові можливості для бізнесу, значно спростить і прискорить роботу установ і компаній.

"Команда працює на шаленій швидкості: щойно запустили «шлюб онлайн» - одразу перейшли в масштабний Нацкешбек, а кілька днів тому додали в застосунок рекрутинг у топові підрозділи БПЛА. Майже щотижня запускаємо сервіси і постійно працюємо над розробкою нових", - констатував міністр.

Дія, Мінцифри, е-Підприємець, єАкциз
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 25 октября 2024
Четверг, 24 октября 2024
Среда, 23 октября 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023