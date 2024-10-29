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Южаніна: Комітет Ради погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році

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Комітет з питань бюджету погодив збільшення зарплат прокурорів у 2025 році. Вони зростуть на 25% порівняно з поточним роком.

Про це розповіла народна депутатка від партії «Європейська солідарність», член Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна.

«13,3 млрд гривень у 2025 році буде витрачено на зарплати прокурорів. Їх збільшать на 25% порівняно з поточним роком (додатково на 2,7 млрд)», - зазначила нардепка.

Ніна Южаніна додала, що пропозиції щодо скорочення таких видатків не були підтримані на засіданні бюджетного комітету.

Южаніна
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