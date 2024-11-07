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В ЄС заявляють про незмінність політики з подальшої підтримки України

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В Європейському Союзі (ЄС) заявили про незмінність політики з подальшої підтримки України у боротьбі проти російської агресії після виборів президента у Сполучених Штатах.

Про це йшлося на брифінгу в Єврокомісії у Брюсселі.

Так, за словами речника ЄС Пітера Стано, в тому, що стосується європейської позиції, то вона залишиться незмінною щодо України. Вона має відображення у послідовних висновках Євроради.

"Європейський Союз та його країни-члени залишаються відданими підтримці України та продовжують підтримувати Україну в її зусиллях з відновлення суверенітету та територіальної цілісності", - повідомив він.

Як зауважив речник Єврокомісії Ерік Мамер у світлі перемоги Дональда Трампа на виборах президента та заяви про намір швидко завершити війну, необхідно мати справу з фактами, а не словами.

"Ми не будемо коментувати заяви, які були зроблені новим президентом Сполучених Штатів. Як ви знаєте, ми маємо справу із фактами, а не заявами. Ми переконані, що Сполучені Штати такою ж мірою, як і Європейський Союз мають ключовий інтерес у тому, щоб Україна була сильною і суверенною. Ми завжди говорили, що війна може зупинитися вже завтра, якщо Росія зупинить свою агресію. У цьому наша початкова позиція", - зазначив він.

Також підтвердив, що ЄК дотримується сильної позиції щодо встановлення миру в Україні, продовжуючи імплементацію своєї політики та пріоритетів у відповідному напрямку.

"Ми залишаємося головним постачальником для України по всіх фронтах, а також (лідерами) у зусиллях із досягнення справедливого і стабільного миру для України та для її майбутнього", - наголосив він.

Україна, ЄС
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