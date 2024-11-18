Южаніна: Через постанову Кабміну підприємці, у яких не буде доступу до інтернету, змушені будуть припинити роботу

Підприємці, у яких не буде доступу до мережі Інтернет, через півтора місяця будуть змушені припинити роботу через постанову Кабінету Міністрів від 29 липня 2022 року №894.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила депутат Верховної Ради від фракції "Європейська солідарність", член комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна у неділю, 17 листопада.
"Через півтора місяці підприємці, у яких не буде доступу до інтернету, змушені будуть припинити роботу. Це є наслідком постанови Кабміну від 29 липня 2022 року №894, відповідно до якої з 1 січня 2025 року всі підприємці в усіх населених пунктах мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (крім спрощенців І групи, виїзної торгівлі та тих, хто торгує в районі проведення воєнних (бойових) дій)", - написала нардеп.
За її словами, проведення безготівкових розрахунків неможливе без інтернету, проте доступ до фіксованої мережі має не більше 60-65% населених пунктів. Южаніна зазначила, що податкова, як вона сформулювала, "вичавлює" зі спрощеної системи провайдерів, що надавали послуги з доступу до інтернету в сільській місцевості.
Нардеп вважає, що треба розібратися з роботою провайдерів у сільській місцевості, підтримувати покриття інтернет та внести зміни до постанови Кабміну.
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