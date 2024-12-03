У листопаді українці накопичили 250 мільйонів гривень Національного кешбеку

У листопаді українці накопичили вдвічі більше грошей Національного кешбеку, ніж це було в жовтні, пише УНН з посиланням на Дія.

Понад 4 мільйонів українців накопичили 250 мільйонів гривень Національного кешбеку, що вдвічі більше, ніж було у жовтні. З картою Націонаного кешбеку в Дії можна отримати 10 % від вартості усіх продуктів українського виробництва.

Кошти отримані з кешбеку можна витратити на комуналку, ліки, транспорт, розваги, донати Збройним силам чи військові облігації в Дії.

У програмі беруть участь понад 340 тисяч товарів.

Щоб долучитися до програми Національний кешбек:

У застосунку Дія перейдіть у Національний кешбек у розділі Сервіси;

Ознайомтеся з умовами та натисніть Розпочати;

Натисніть Відкрити картку для виплати, виберіть банк й авторизуйтеся в застосунку банку.

Також, на картку Національного кешбеку також надходить Зимова єПідтримка.

Це дозволяє обʼєднувати кешбек із зимовою допомогою і витрачайте ці кошти разом.