Ветеран-підприємець: Ця вибіркова мобілізація створила велику прірву між цивільними і військовими

Військові, які мали бізнес до мобілізації, стикаються з низкою проблем після звільнення зі служби. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів ветеран-підприємець із Полтави, засновник громадської спілки "Бізнес Асоціація Захисників України "Коловорот Ареїв" (ГС "БАЗУКА") Тарас Лелюх.

Серед них – нараховані штрафи і пеня за несплату податків, відтік клієнтів до конкурентів і упереджене ставлення цивільних до ветеранського бізнесу.

Так, згідно із законом, коли підприємця мобілізують, його підприємство може не сплачувати податки до бюджету. (Підприємець (ФОП) у разі його мобілізації звільняється від сплати Єдиного соціального внеску, Єдиного податку та ПДФО, а також від подання звітності щодо них на весь строк його служби. Розділ 20, підрозділ 10, пункт 25 Податкового Кодексу. – Ред.).

Однак, за словами Тараса Лелюха, ця норма часто діє лише на словах.

"Насправді для того, щоб мобілізованого підприємця звільнили від сплати податків, потрібно до податкової подати довідку за формою 6, видану частиною, про те, що боєць перебуває на такій-то посаді у такій-то частині. Зробити це треба протягом 10 днів після мобілізації. А взяти її дуже важко буває. Особливо, коли ти сидиш в окопі й не знаєш, до кого звертатися. Моєму підприємству, наприклад, нарахували пеню ще за 2022 рік. Зараз вирішую питання з податковою, де мені кажуть іти до суду і в судовому порядку добиватися скасування цих нарахувань", – розповідає ветеран.

Наступна велика проблема – клієнтська база. Поки підприємець служить, його клієнти часто переходять до конкурентів.

"Держава зробила нерівні умови. Бо сьогодні той, хто відкупився від мобілізації, і ветеран – вони у діаметрально протилежному становищі. Ветерану ще треба час, щоб адаптуватися, згадати, що він робив і як. Він за час служби випав зі своєї справи, може не знати нових тенденцій. Клієнтську базу треба створювати з нуля, а споживачів в Україні залишилось значно менше, бо багато людей виїхало", – каже Лелюх.

Крім того, багато бізнесів, не хочуть розповідати, що вони є ветеранськими, через упереджене ставлення до них.

"Існує якесь таке упередження серед людей, що якщо ти прийдеш за товаром чи послугою до ветеранського бізнесу, то там на тебе чекатиме ТЦК. Є ще психологічний момент. Ті, хто не воював, автоматично відштовхують все військове, уникають ветеранів. Про це ніхто не хоче казати. Але про це вже треба трубити зараз. Про те, наскільки ось ця вибіркова мобілізація створила велику прірву між цивільними і військовими", – зазначає підприємець.