ПФУ продовжив дію електронних договорів про добровільну сплату пенсійних внесків

Дія раніше укладених договорів про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі) до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування буде продовжено до 31 грудня 2025 року, повідомляється на сайті Пенсійного фонду України (ПФУ).
"Громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплачувати добровільні внески до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, укладати нові договори не потрібно", - зазначається на сайті.
Уточнюється, що періодичність та розмір сплати добровільних внесків особа визначає самостійно, виходячи з побажань та можливостей. Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, в якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.
Внески можна сплачувати як за себе, так і за третіх осіб, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування містяться відомості про особу, на користь якої сплачуються добровільні внески, і така особа не є пенсіонером, зазначили в НБУ.
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