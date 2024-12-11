Кабмін запустив у Дії проєкт оформлення документів для діючих і колишніх військовослужбовців

У мобільному застосунку "Дія" Кабмін запустив експериментальний проєкт оформлення документів для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Перелічені категорії громадян тепер зможуть оформити через застосунок наступні послуги: