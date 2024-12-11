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Кабмін запустив у Дії проєкт оформлення документів для діючих і колишніх військовослужбовців

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У мобільному застосунку "Дія" Кабмін запустив експериментальний проєкт оформлення документів для діючих і колишніх військовослужбовців та їхніх рідних.

Про це повідомив прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Перелічені категорії громадян тепер зможуть оформити через застосунок наступні послуги:

  • статус особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • грошову допомогу пораненим;
  • призначення пенсії по інвалідності;
  • забезпечення засобами реабілітації;
  • житлово-комунальні пільги;
  • послуги, які держава надає родинам загиблих воїнів.
Дія, Шмигаль
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