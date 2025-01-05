Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Секретна служба: Правоохоронці залучають підкріплення до Вашингтону через теракт в Новому Орлеані

120

Правоохоронні органи та служби безпеки Вашингтона і його околиць залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в американській столиці, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас-Вегасі, повідомляє "Голос Америки".

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Але я вам скажу, що ми гнучкі. Ми здатні адаптуватися. Ми працювали над цими подіями, у деяких випадках, роками. Тож ми будемо готові", - повідомив спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні Метт Маккул.

Зазначається, що перша подія відбудеться в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, які відбулися через чотири роки після бунту в Капітолії 6-го січня 2021 року.

Другою буде державний похорон покійного президента Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок і завершиться в четвер.

Остання резонансна подія відбудеться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.

Вашингтон
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 5 января 2025
Суббота, 4 января 2025
Пятница, 3 января 2025
Четверг, 2 января 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023