Секретна служба: Правоохоронці залучають підкріплення до Вашингтону через теракт в Новому Орлеані

Правоохоронні органи та служби безпеки Вашингтона і його околиць залучають підкріплення, готуючись охороняти три резонансні події в американській столиці, після новорічного теракту в Новому Орлеані та вибуху автомобіля перед готелем Trump International у Лас-Вегасі, повідомляє "Голос Америки".

"Такого ніколи раніше не траплялося. У нас є три особливі події національної безпеки протягом 15-денного періоду. Але я вам скажу, що ми гнучкі. Ми здатні адаптуватися. Ми працювали над цими подіями, у деяких випадках, роками. Тож ми будемо готові", - повідомив спеціальний агент Секретної служби США у Вашингтоні Метт Маккул.

Зазначається, що перша подія відбудеться в понеділок, коли Конгрес збереться, щоб затвердити результати президентських виборів, які відбулися через чотири роки після бунту в Капітолії 6-го січня 2021 року.

Другою буде державний похорон покійного президента Джиммі Картера, який розпочнеться з церемонії та процесії у вівторок і завершиться в четвер.

Остання резонансна подія відбудеться 20 січня, коли відбудеться інавгурація новообраного президента Дональда Трампа.