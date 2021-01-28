В США двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти.

Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Конти в ходе выступления перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям во вторник подтвердил данную информацию и сообщил, что Либенгуд скончался 9 января.

Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в патруле 12 лет.

Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.