В США двое полицейских покончили с собой после штурма Капитолия

Двое полицейских покончили с собой после беспорядков на территории Капитолия, сообщает газета Washington Post со ссылкой на главу полиции Вашингтона Роберта Конти.
Ранее представители полиции сообщили изданию Washington Post, что 51-лентний американский полицейский Ховард Либенгуд, который был свидетелем беспорядков в Капитолии, покончил с собой. Конти в ходе выступления перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям во вторник подтвердил данную информацию и сообщил, что Либенгуд скончался 9 января.
Как сообщил глава полиции, вторым полицейским стал Джеффри Смит. Он покончил с собой 15 января. По словам Конти, Смит работал в патруле 12 лет.
Шестого января сторонники президента США Дональда Трампа штурмовали Капитолий после митинга Трампа в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием.
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