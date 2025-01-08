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Bloomberg: Морський експорт сирої нафти з росії впав до мінімуму за 16 місяців

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Морський експорт сирої нафти з росії морем впав до мінімуму за 16 місяців. Середні чотиритижневі потоки є найменшими з серпня 2023.

Як пише Bloomberg, зменшилися обсяги перевезень за два з половиною місяці із портів на заході росії. Посилило це скорочення зменшення кількості вантажів, що відправляються з порту Усть-Луги із середини грудня. Потоки сирої нафти через порт за чотири тижні до 5 січня знизилися на 25% порівняно з періодом до 20 жовтня.

Уповільнення тривало в січні, і у перші десять днів було лише п’ять поставок за перші десять днів. Це вдвічі менше, ніж місяцем раніше.

Частина сирої нафти, імовірно була перенаправлена в російський тихоокеанський порт Козьміно, де минулого місяця спостерігалися рекордні поставки в 993 000 барелів на день. До кінця минулого року порт мав прийняти нафту, що доставляється через залізничну станцію Грузова. Це може збільшити потік на 7 мільйонів тонн на рік, або приблизно на 140 000 барелів на день.

Скорочення поставок сталося після того, як група виробників нафти ОПЕК+, яку росія очолює разом із Саудівською Аравією, втретє відклала свій план щодо збільшення поставок, які вона скоротила в останні роки. москві доведеться почекати принаймні до квітня, щоб досягти цільового зростання виробництва, хоча план можуть знову відкласти.

Поставки із росії до Азії, включно з тими, у яких не вказано кінцевий пункт призначення, впали до 2,71 мільйона барелів на день за чотири тижні.

Близько 1,32 мільйона барелів сирої нафти на день завантажували на танкери, що прямували до Китаю. Морський імпорт цієї азіатської країни збільшується за рахунок приблизно 800 000 барелів на день сирої нафти, що доставляється з росії по трубопроводу, або безпосередньо, або через Казахстан.

Поставки до Індїі зменшилися до середньоденних 1,06 мільйона барелів на день, але імовірно, що цифри зростуть, оскільки порти розвантаження стануть привабливими для суден, які наразі не вказують кінцеві пункти призначення. Більшість тих, хто прямує із західних портів росії через Суецький канал, потрапляє саме до Індії.

Туреччина зараз є єдиним короткомагістральним ринком для поставок із західних портів росії, при цьому потоки за 28 днів до 5 січня зросли на 30 000 барелів на день до приблизно 210 000 барелів на день з періоду до 29 грудня.

Приблизно 260 000 барелів на день припадає на судна, що вказують пунктом призначення Порт-Саїд або Суец у Єгипті. Вони відображаються як "Невідома Азія", доки не стане очевидним кінцевий пункт призначення.

Близько 80 000 барелів на день протягом чотирьох тижнів до 5 січня відправляли танкерами, які не вказують пункту призначення. Більшість із них рухається із західних портів росії та прямує транзитом через Суецький канал, але деякі можуть опинитися в Туреччині. Деякий товар можуть передавати із одного судна на інше.

Bloomberg, нафта
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