Лубінець закликав Парламент посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюну неповнолітнім

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець закликав Парламент посилити відповідальність за продаж алкоголю і тютюнових виробів неповнолітнім і звернувся до парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з ініціативою посилити відповідальність за продаж алкогольних і тютюнових виробів неповнолітнім.
Про це він повідомив у своєму Тelegram-каналі.
Згідно з даними Національної поліції, за період із січня по жовтень 2024 року було складено 2655 адміністративних протоколів щодо продажу алкоголю та тютюну дітям.
Омбудсмен вважає, що така кількість порушень свідчить про недостатність діючих обмежень та низький рівень відповідальності продавців.
Наразі за продаж цих товарів неповнолітнім передбачений штраф у розмірі 400-800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (6800–13 600 грн). Лубінець наголосив, що такі розміри штрафів не відповідають шкоді, якої завдають здоров’ю дітей продаж алкоголю та тютюну.
Омбудсмен пропонує збільшити штрафи за подібні порушення, встановивши їх у межах від 3000 до 15 000 неоподатковуваних мінімумів (51 000–255 000 грн).
"Наголошу, що будь-яке прагнення заробити на дітях і шкода їхньому здоровʼю потребують належної відповідальності. Спільними зусиллями нам вдасться сформувати здорове суспільство і вжити всіх заходів, спрямованих на захист прав та найкращих інтересів дитини", — заявив Лубінець.
Заклик омбудсмена спрямований на посилення боротьби із продажем шкідливих товарів дітям та формування відповідального ставлення продавців до цього питання.
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