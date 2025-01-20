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Укрзалізниця готує до запуску можливість відстежувати вагони в режимі онлайн

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АТ "Укрзалізниця" готує до запуску нову послугу для вантажовідправників — можливість відстежувати вагони в режимі онлайн через електронний кабінет клієнта.

Про це стало відомо під час засідання Експортного офісу при УЗ, яке відбулося 16 січня, повідомляє Rail.insider.

За словами Тимофія Мураховського, директора з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця", компанія наразі завершує узгодження деталей щодо масштабів і технічних аспектів надання цієї послуги. Очікується, що сервіс стане доступним наприкінці січня або на початку лютого 2025 року.

"Ми вважаємо, що у січні, може, на початку лютого будемо готові надати такий сервіс", — зазначив Мураховський.

Зазначимо, що нова послуга є частиною більш масштабної ініціативи з розвитку єдиного цифрового вікна надання послуг, яке функціонує під назвою "е.Портал УЗ-Карго". Ця платформа покликана спростити процеси взаємодії між "Укрзалізницею" та її клієнтами, зокрема шляхом автоматизації процедур і забезпечення зручного доступу до інформації.

Інструмент для відстеження вагонів дозволить вантажовідправникам оперативно отримувати інформацію про місцезнаходження їхніх вагонів у режимі реального часу.

Це допоможе покращити планування логістичних операцій, скоротити затримки та підвищити ефективність транспортного процесу.

Укрзалізниця, вантажні вагони
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