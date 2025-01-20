Time: Перемоги України із деокупацією територій, що захопила рф, серед цілей Байдена не було

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну тодішній американський президент Джо Байден поставив низку цілей щодо відповіді США. Перемоги України із деокупацією територій, що захопила рф, серед цих цілей не було. Про це йдеться у матеріалі Time із посиланням на слова співробітника американської Ради нацбезпеки при Байдені Еріка Гріна.

«Фразу, яку Білий дім використовував в контексті опису своєї місії тоді – підтримувати Україну «скільки буде потрібно» – навмисно так розпливчасто сформулювали. Тож це підняло питання: скільки потрібно часу і для чого саме?», – пише Time.

За словами Гріна, Вашингтон не обіцяв допомогти Києву повернути «всі землі», окуповані росією, ба більше, території на сході України та Крим, захоплені під час вторгнення 2014 року.

«Ми навмисно не говорили про території», – цитує видання Гріна.

Причина цього була простою. На думку Білого дому, це було за межами можливостей України, навіть за активної допомоги Заходу.

«Найважливішою метою для України було виживання як суверенної, демократичної країни, вільної для інтеграції із Заходом», – зазначив Грін.

Байден також хотів, щоб США та їхні союзники залишалися згуртованими, а також наполіг на уникненні прямого конфлікту між росією та НАТО.

«Озираючись назад на своє лідерство під час війни в Україні –яке, безсумнівно, сформує його спадщину як державного діяча, – Байден досяг цих цілей. Але такий успіх не приносить задоволення навіть деяким із його найближчих союзників і радників», – сказав Грін в інтерв’ю виданню.