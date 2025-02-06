Сибіга: Україна бачить величезний потенціал у можливості закупівлі LNG-газу у США

Україна може надати свої підземні газові сховища для зберігання американського газу, що дозволить посилити енергетичну безпеку Європи. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.

Під час пресконференції Сибіга наголосив на колі спільних зацікавлень України та США.

"Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", – зазначив Сибіга.

Крім цього, Сибіга додав, що Україна бачить величезний потенціал у можливості закупівлі LNG-газу у США.

Сибіга також заявив про спільний інтерес і можливості для американського бізнесу, наприклад, у відбудові України.

"Це буде один із наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одна з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також, безумовно, заморожені активи. Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України", – наголосив Сибіга.