Сибіга: Україна бачить величезний потенціал у можливості закупівлі LNG-газу у США

Україна може надати свої підземні газові сховища для зберігання американського газу, що дозволить посилити енергетичну безпеку Європи. Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга на спільній пресконференції з главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі.
Під час пресконференції Сибіга наголосив на колі спільних зацікавлень України та США.
"Ви знаєте, що Україна має надзвичайно потужні підземні газові сховища, і тут теж ми маємо спільні точки для взаємовигідного співробітництва, одночасно посилюючи енергетичну безпеку Європи. Тому що цього газу буде достатньо у разі його закачування в наші сховища для відігравання Україною ролі гаранта енергетичної безпеки в Європі", – зазначив Сибіга.
Крім цього, Сибіга додав, що Україна бачить величезний потенціал у можливості закупівлі LNG-газу у США.
Сибіга також заявив про спільний інтерес і можливості для американського бізнесу, наприклад, у відбудові України.
"Це буде один із наймасштабніших проєктів цього сторіччя і, відповідно, одна з наймасштабніших можливостей для наших союзників. Також, безумовно, заморожені активи. Тут теж є поле зацікавленості для їх використання, у тому числі для закупівлі зброї для потреб України", – наголосив Сибіга.
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