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Зростання цін та економічна криза: Українці назвали найбільши проблеми України

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Більшість опитаних українців назвали зростання цін та економічну кризу найбільшими проблемами України у наступні 12 місяців.

Про це йдеться в дослідженні соціологічної групи "Рейтинг".

Зростання цін обрало 33% респондентів, економічна криза турбує 32% опитаних.

27% бояться посилення обстрілів, 25% - подальшої окупації територій.

Основні погіршення українці помічають в економічній та політичній ситуації: 80% та 62% відповідно.

Дослідження проводили у листопаді - грудні 2024 року. Опитали 5600 українців усіх областей крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу.

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