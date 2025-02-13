З початку року кількість імпортерів нафтопродуктів в Україну зменшилася на 15%, - дослідження

Падіння попиту на паливо на початку року призвело до скорочення кількості імпортерів нафтопродуктів. Найбільш відчутним стало скорочення кількості імпортерів дизельного палива. Станом на січень 2025-го його завозили лише 132 компанії проти 242 імпортерів рік тому й 399 компаній у січні 2023-го.
Про це свідчать дані дослідження Консалтингової групи "А-95", пише Еnkorr.
Загалом з початку року кількість імпортерів нафтопродуктів зменшилася до 205 компаній, що на 15% менше порівняно з попереднім періодом.
Уточнюється, що протести польських фермерів на західному кордоні в першій половині 2024 року суттєво ускладнили імпорт дизельного палива в Україну, що призвело до скорочення кількості імпортерів.
З одного боку, це призвело до стрімкого падіння автомобільних постачань польськими й балтійськими фірмами, а з другого — до зменшення кількості українських імпортерів. Частина ринку перебудувала логістику й збільшила закупівлі пального залізницею, але імпорт вагонами — це бізнес не для всіх.
Паралельно зі скороченням загальної кількості імпортерів нафтопродуктів спостерігається концентрація обсягів навколо великих компаній. У січні 2025-го на першу десятку компаній припадало 75%, тоді як рік тому цей показник становив лише 60%.
Впродовж 2025 року кількість імпортерів дизпального, ймовірно, продовжуватиме зменшуватися. Поступове впровадження закону МЗНН сприятиме відсіюванню компаній, які не зможуть забезпечити товарні запаси або їх грошовий еквівалент.
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