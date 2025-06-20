Експерт: В Україні стрибок цін на заправках може бути досить потужним

Через нестабільність на ринку та небезпеку судноплавства в районі Ормузької протоки ціни на бензин в Україні можуть значно зрости.

Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко, повідомляють Українські Новини.

Омельченко пояснив, що судноплавство в районі Ормузької протоки стикається зі складнощами контролю безпеки через конфлікт на Близькому Сході.

«Якщо брати базовий сценарій, що не буде масованої атаки на судна в Ормузькій затоці, конфлікт триватиме кілька тижнів у середній напруженості, такої, як вона зараз приблизно є.

І тоді ціна може бути на такому рівні 75-80 доларів, плюс-мінус кілька відсотків (за барель)», - пояснив експерт.

Відповідно до цього, за словами директора енергетичних програм Центру Разумкова, на українських заправках ціна на бензин також може зрости.

«Вона вже зростає, хоча ще інерція не дійшла до наших нафтопродуктів, але під цим приводом деякі мережі реагують і намагаються заробити надприбутки. Тому тут значна роль буде в Україні Антимонопольного комітету, наскільки він ефективно працюватиме», - заявив він.

Експерт пояснив, що якщо комітет працюватиме незадовільно, то, можливо, стрибок цін на українських заправках може бути досить потужним, до 65 гривень за літр А-95 бензину, а можливо і вищим.

Зазначається, що The New York Times повідомляло, що Іран уже нібито підготував ракети та інше озброєння для можливих атак на американські об'єкти в регіоні у разі прямого залучення США до конфлікту.

Американські чиновники також зазначають, що якщо США завдадуть удару по Фордо, то Іран майже напевно відповість через свої проксі-сили - хуситів, а також бойовиків в Іраку та Сирії.

Удар може також спровокувати мінування Ормузької протоки, що поставить під загрозу рух американських військових кораблів у Перській затоці.

Більше того, Іран і сам пригрозив заблокувати Ормузьку протоку морськими мінами, а знайти та знешкодити вибухові пристрої буде досить важко.

У повідомленні сказано, що днями бензин в Україні вже подорожчав через стрибок світових нафтових цін.