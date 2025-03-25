Гетманцев: У лютому ринок роздрібної торгівлі пальним демонструє стабільні виторги

В Україні у січні-лютому 2025 року ринок роздрібної торгівлі пальним демонструє стабільні виторги РРО/ПРРО, хоча вони є дещо нижчі, ніж восени.

Про це повідомив у Телеграмі голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Зазначається, що у лютому 2025 року обсяг реалізованого пального, за даними РРО, — становив 551,4 млн л, а виторг від продажу - 28,4 млрд грн. Зокрема, за аналогічний період торік обсяг був більшим і становив 595 млн л, однак з меншим виторгом - 27,1 млрд дол.

Водночас у листопаді минулого року ці два показники були дещо більшими: обсяг становив 655,1 млн л, а грошова виручка - 32 млрд дол.

“Зазначимо, що кількість виданих ліцензій за перші два місяці поточного року збільшилася на 170 одиниць та становить 5 690 од. порівняно із груднем 2024-го. Середня сума виторгу на 1 ліцензію у лютому 2025 року складає 5 млн грн, що на рівні показника січня 2025 рік”, - написав Гетманцев.

Попри стабілізацію показника відносно попереднього місяця, він все ж є нижчим, ніж у листопаді минулого року (5,3 млн грн), однак вищим, ніж у лютому торік (4,1 млн грн).

Гетманцев наголосив, що відсутність спаду виторгів у роздрібній торгівлі пальним місяць до місяця є позитивним сигналом, але цього недостатньо для повного виходу галузі з тіні, тому податковим і правоохоронним органам ще є над чим працювати.