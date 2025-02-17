GMK Center: Вартість газу для української промисловості може зрости

Вартість газу для української промисловості може зрости через рекордно низькі запаси у сховищах (ПСГ).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center.
"У лютому ринок газу лихоманить знову - тепер уже через рекордно низькі запаси в ПСГ. Наразі українські підземні сховища газу заповнені менш ніж на 9%. Таких низьких запасів не було ніколи за всю історію. Експерти попереджають: в умовах військових ризиків, дефіциту газу та зростання цін на європейських хабах ситуація може призвести до нового витку кризи та різкого збільшення вартості газу для промисловості", - йдеться в ній.
Зазначається, що причинами дефіциту газу могли стати недоліки торгової стратегії "Нафтогазу", зростання ціни на газ в Європі та наслідки ударів по газовій інфраструктурі.
Внаслідок цього зростуть ціни на газ в Україні, що призведе до додаткових витрат промисловості.
"Будь-яке зростання складових собівартості виплавки сталі негативно вплине на роботу метпідприємств. Особливо сильний вплив зростання цін на газ очікується на роботу "Запоріжсталі", де через специфіку виробництва витрата газу значно вища, ніж на інших підприємствах", - цитує видання президента "Укрметалургпрома" Олександра Каленкова.
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