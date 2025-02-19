Експерт: Європі необхідно готуватися до самостійних безпекових операцій, без підтримки США

Європі необхідно терміново нарощувати власні оборонні можливості та готуватися до самостійних безпекових операцій без підтримки США через ризик нової війни. Про це заявив політолог, експерт з питань зовнішньої політики Гліб Остапенко у своїй аналітичній статті "Майбутня війна – не міраж, а реальність".

За його словами, останні події на Мюнхенській безпековій конференції та подальша зустріч європейських лідерів у Парижі 17 лютого продемонстрували крихкість нинішньої системи безпеки континенту. Зокрема, прихід Дональда Трампа до влади призвів до глибшого зламу трансатлантичних відносин, ніж очікувалося – США заявили про намір переорієнтуватися на власні інтереси та Азію.

Експерт наголосив, що США та Росія вже розпочали переговори в Ер-Ріяді без участі ЄС та України. За наявною інформацією, обговорюються не лише питання війни в Україні, але й часткове зняття санкцій, експорт енергоносіїв та розподіл впливу в різних регіонах.

На думку Остапенка, навіть якщо найближчим часом буде досягнуто "проміжний мир", це не гарантує довгострокового вирішення конфлікту. Він прогнозує, що до 2029 року, коли закінчиться другий термін Трампа, Росія може спробувати атакувати знову.

Для запобігання такому сценарію експерт рекомендує Європі збільшити витрати на оборону до 5% ВВП, створити централізований механізм ухвалення безпекових рішень, уніфікувати військово-промисловий комплекс та готуватися до проведення безпекових операцій без участі США.

"Якщо континент не візьме на себе відповідальність за власну оборону, то ризик нового витка агресії - чи то проти України, чи то в Балтії - залишиться більш ніж реальним", – підкреслив Остапенко.