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Reuters: США можуть закрити для України доступ до інтернет-системи Starlink

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Американські переговорники, які тиснуть на Київ з метою отримання доступу до критично важливих корисних копалин України, підняли питання про можливість припинення доступу України до супутникової інтернет-системи Starlink Ілона Маска, повідомляє Reuters, посилаючись на три джерела, обізнані з цим питанням.

"Продовження доступу України до Starlink, що належить SpaceX, було піднято в дискусіях між американськими та українськими офіційними особами після того, як президент України Володимир Зеленський відхилив початкову пропозицію міністра фінансів США Скотта Бессента", - цитує неназвані джерела Reuters.

Starlink забезпечує критично важливий інтернет-зв'язок для зруйнованої війною України та її військових.

Це питання знову піднімалося в четвер під час зустрічей між Кітом Келлоггом, спеціальним представником США з питань України, і Зеленським, повідомило одне з джерел Reuters, поінформоване про переговори.

"Під час зустрічі Україні сказали, що вона зіткнеться з неминучим відключенням послуги, якщо не досягне угоди щодо критично важливих корисних копалин", - цитує анонімне джерело Reuters.

США, Starlink
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