Зеленський: Можу поміняти пост президента України на НАТО

Президент Володимир Зеленський готовий залишити свій пост, якщо це буде означати мир для України, або в обмін на членство країни в НАТО.

Про це глава держави заявив на пресконференції в неділю, 23 лютого.

На питання, чи готовий він залишити посаду президента, якщо це приведе до миру, Зеленський відповів: "Якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост, то я готовий. Друга історія можу поміняти це на НАТО, якщо є такі умови. Одразу (кажу - ред.), щоб довго про це не говорити".