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В Укрзалізниці розповіли, скільки зернових перевезли на експорт у лютому

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У лютому залізничним транспортом в експортному сполученні перевезено 2 млн 363 тис. т зернових вантажів. Такі дані надав заступник директора департаменту технології перевезень та комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов, пише Rail.insider.

За лютий навантаження зернових становило 2 млн 257 тис. т. Це на 18,3% менше, ніж у січні. Частка зернових у загальному навантаженні становила 20%. Порівняно з відповідним місяцем торік обсяги навантаження зернових у лютому зменшилися на 29%.

В усіх видах сполучення за останній місяць зими зерна і продуктів помелу перевезено 2 млн 699 тис. т. До січня падіння становить 18%, а до лютого торік — 30%.

В експортному сполученні у лютому перевезено 2 млн 363 тис. т зернових і продуктів помелу. Порівняно із січнем скорочення становить 17%, а із лютим-2024 — 28%.

У напрямку портів експортується 92% загального обсягу зернових, а через західні прикордонні переходи — 8%.

Укрзалізниця
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