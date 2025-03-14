Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Україна і Туреччина обговорили розвиток двосторонніх відносин

125

Президент України Володимир Зеленський і представники уряду та бізнесу Туреччинина зустрічі у Києві обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема у виробництві дронів, аграрному секторі та у будівництві.

"Змістовна зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом наших домовленостей із президентом Ердоганом в Анкарі. Важливо, що бізнес Туреччини вже представлено в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів", - написав президент України у телеграм у четвер після зустрічі.

"Під час зустрічі детально обговорили розвиток двосторонніх відносин", - зазначається у повідомленні на сайті президента. Зеленський наголосив, що за останні три роки Україна розвинула власне виробництво різних типів дронів і зацікавлена у співпраці в цьому напрямі, а також в участі турецьких компаній у відбудові України.

"Ті країни, які будуть гарантерами безпеки для України, будуть мати пріоритет з погляду відбудови України після закінчення війни. Ми розглядаємо Туреччину як одного з партнерів щодо гарантій безпеки для України", – зазначив глава держави.

За його словами, на зустрічі також обговорювались "зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів".

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана", - заявив президент України.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат додав, що обсяг торгівлі між країнами становить $6 млрд За його словами, цей показник планують збільшити до $10 млрд. Він також зазначив, що турецькі будівельні компанії зараз реалізують близько 100 проєктів в Україні.

"Економічні відносини між Туреччиною та Україною розвиватимуться в багатьох секторах: це і енергетика, і будівництво тощо", – додав міністр торгівлі.

Міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмакли підтвердив зацікавленість у розвитку співпраці в аграрному секторі, оскільки Україна відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки у світі.

Це перша подібна широка зустріч з іноземним бізнесом, представленим однією країною.

Офіційний візит президента України до Туреччини відбувся 18 лютого. За підсумками візиту він заявив, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту.

За даними Міністерства економіки, у 2023 році ця країна була четвертим найбільшим експортним ринком України та третім найбільшим торговельним партнером у світі, посідаючи перше місце на Близькому Сході. Торік експорт з України до Туреччини становив $2 млрд. Загалом товарообіг - $6,2 млрд. До повномасштабного вторгнення Україна мала з Туреччиною позитивне торговельне сальдо.

Зеленський, Україна, Туреччина
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 15 марта 2025
Пятница, 14 марта 2025
Четверг, 13 марта 2025
Среда, 12 марта 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023