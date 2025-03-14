Україна і Туреччина обговорили розвиток двосторонніх відносин

Президент України Володимир Зеленський і представники уряду та бізнесу Туреччинина зустрічі у Києві обговорили розвиток двосторонніх відносин, зокрема у виробництві дронів, аграрному секторі та у будівництві.

"Змістовна зустріч із представниками турецького уряду та бізнесу, яка є результатом наших домовленостей із президентом Ердоганом в Анкарі. Важливо, що бізнес Туреччини вже представлено в Україні. Наша держава цінує це, а також допомогу й підтримку, зокрема постачання "байрактарів", - написав президент України у телеграм у четвер після зустрічі.

"Під час зустрічі детально обговорили розвиток двосторонніх відносин", - зазначається у повідомленні на сайті президента. Зеленський наголосив, що за останні три роки Україна розвинула власне виробництво різних типів дронів і зацікавлена у співпраці в цьому напрямі, а також в участі турецьких компаній у відбудові України.

"Ті країни, які будуть гарантерами безпеки для України, будуть мати пріоритет з погляду відбудови України після закінчення війни. Ми розглядаємо Туреччину як одного з партнерів щодо гарантій безпеки для України", – зазначив глава держави.

За його словами, на зустрічі також обговорювались "зусилля для наближення справедливого й тривалого миру, розвиток двосторонніх відносин, можливості для співпраці у сфері виробництва різних типів дронів".

"Наша держава розглядає Туреччину як одного з наших стратегічних партнерів, а також одного з партнерів щодо гарантій безпеки й готова ратифікувати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною під час майбутнього візиту президента Ердогана", - заявив президент України.

Міністр торгівлі Туреччини Омер Болат додав, що обсяг торгівлі між країнами становить $6 млрд За його словами, цей показник планують збільшити до $10 млрд. Він також зазначив, що турецькі будівельні компанії зараз реалізують близько 100 проєктів в Україні.

"Економічні відносини між Туреччиною та Україною розвиватимуться в багатьох секторах: це і енергетика, і будівництво тощо", – додав міністр торгівлі.

Міністр сільського та лісового господарства Ібрагім Юмакли підтвердив зацікавленість у розвитку співпраці в аграрному секторі, оскільки Україна відіграє важливу роль у гарантуванні продовольчої безпеки у світі.

Це перша подібна широка зустріч з іноземним бізнесом, представленим однією країною.

Офіційний візит президента України до Туреччини відбувся 18 лютого. За підсумками візиту він заявив, що в гарантіях безпеки розраховує, зокрема, на Туреччину з урахуванням її можливого військового контингенту.

За даними Міністерства економіки, у 2023 році ця країна була четвертим найбільшим експортним ринком України та третім найбільшим торговельним партнером у світі, посідаючи перше місце на Близькому Сході. Торік експорт з України до Туреччини становив $2 млрд. Загалом товарообіг - $6,2 млрд. До повномасштабного вторгнення Україна мала з Туреччиною позитивне торговельне сальдо.