За дорученням самопроголошеного президента олександра лукашенка у білорусі почалась перевірка бойової готовності збройних сил.
Особовому складу однієї з військових частин білорусі наказали виконати комплекс заходів із підготовки техніки та озброєння до виконання навчально-бойових завдань, пише "БелТА".
На полігоні підрозділи проведуть заходи з інженерного обладнання, маскування, охорони та оборони, а також виконуватимуть контрольні стрільби зі штатного озброєння.
"Для створення обстановки, наближеної до бойової, з урахуванням досвіду сучасних військових конфліктів сплановано задіяння як ударних, так і розвідувальних БПЛА, а також авіації", - йдеться у повідомленні.
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