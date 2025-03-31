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Сибіга: москва хоче мати слабку, беззахисну Україну

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росія намагається скористатися нинішнім геополітичним моментом, але Україна ніколи не прийме нічого, що робить її слабкою чи беззахисною, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

У соцмережі Х він написав, що "риторика москви загострилася до рівня 2022 року".

"росія намагається скористатися нинішнім геополітичним моментом. Ми бачимо цю російську стратегію і ніколи не приймемо нічого, що робить Україну слабкою чи беззахисною. Натомість справжній і справедливий мир вимагає міцних і довгострокових гарантій безпеки для його збереження", - зазначив Сибіга.

Він наголосив, що російські вимоги та ультиматуми залишаються незмінними протягом багатьох років.

"росія хоче обмежити українську армію, обороноздатність, військову допомогу від партнерів і заблокувати вступ України до НАТО. Риторика росії розкриває її справжні наміри. Всі ці вимоги мають одну спільну рису: москва хоче мати слабку, беззахисну Україну", - заявив міністр.

За його словами, йдеться не про НАТО і не про "безпекові занепокоєння".

"Йдеться про здатність росії знищити українську державу на пізнішому етапі, окупувати її території, захопити її корисні копалини, використати її людський та інший потенціал для подальшої агресії. З цього приводу не повинно бути жодних ілюзій", - наголосив він.

Сибіга
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