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Комітет Ради пропонує скасувати для водіїв довідку про медогляд

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Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує парламенту ухвалити у першому читанні законопроєкт, яким пропонується скасувати для водіїв довідку про медогляд.

Про це йдеться у висновку комітету до законопроєкту № 13131, передають Українські Новини.

Комітет рекомендує включити законопроєкт № 13131 до порядку денного і ухвалити його у першому читанні.

Законопроєктом пропонується скасувати медичну довідку щодо придатності до керування транспортним засобом форми №083/о. Натомість запровадити електронний медичний висновок для отримання водійського посвідчення у центральній базі даних Електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ).

Законопроєкт передбачає розподіл водіїв та кандидатів у водії, які мають проходити медичне обстеження та медичний огляд, на 2 групи.

До групи І пропонується віднести осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій А, А1, А2, АМ, В, В1 і ВЕ для власних потреб, а також кандидатів у трактористи-машиністи та трактористів-машиністів.

До групи ІІ - осіб, які використовуватимуть транспортний засіб категорій С, СЕ, СІ, С1Е, D, DЕ, D1 і D1Е для власних потреб, а також водіїв, які належать до персоналу автомобільного перевізника та автомобільних самозайнятих перевізників.

водії, медогляд
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