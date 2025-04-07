Сибіга назвав ракетну атаку рф на Україну відповіддю кремля на мирні ініціативи США

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, коментуючи масовану ракетну атаку рф на українські міста, назвав це відповіддю кремля на мирні ініціативи США.
Про це очільник українського МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга зазначив, що цієї ночі низку українських міст атакували російські балістичні ракети, дрони та авіаційні бомби.
"Єдиною відповіддю росії на пропозиції США про повне припинення вогню досі був запуск нових ракет, безпілотників і бомб проти України та її народу. Настав час посилити тиск на москву", – підкреслив він.
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