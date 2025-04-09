Сибіга: Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди зі США про корисні копалини

Україна вже виробила свою позицію щодо угоди про мінеральні ресурси зі Сполученими Штатами і своє бачення тексту.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в коментарі Укрінформу.

“З українського боку буде фіналізовано склад переговорної групи, яка найближчим часом відбуде до Вашингтона для предметного обговорення запропонованого американською стороною тексту угоди. Ми виробили вже свою позицію, також своє бачення щодо тексту майбутньої угоди”, – сказав він.

Сибіга наголосив, що майбутня угода має бути взаємовигідною, відповідати інтересам обидвох сторін, а також не має суперечити курсу України на євроінтеграцію.

”Це одна з принципових позицій для української сторони” - підкреслив він.

Глава української дипломатії також підтвердив, що буде обрана одна з провідних юридичних компаній, яка буде супроводжувати переговорний процес.

До складу делегації до Вашингтона буде включено представника МЗС, додав міністр.