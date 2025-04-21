Сибіга: Україна досі не почула відповіді росії на пропозицію продовжити режим припинення вогню

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив, що українська сторона досі не почула відповіді москви на пропозицію продовжити режим припинення вогню до 30 днів.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає Укрінформ.

Очільник МЗС зазначив, що хоча вчора, напередодні Великодня, і сьогодні спостерігалося деяке зниження бойової активності зі сторони рф, однак російські війська продовжують атакувати українські позиції. За його словами, Україна реагує на це «відповідально».