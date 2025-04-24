НКЕК: Укрзалізниця переходить на європейську систему управління залізничним рухом

"Укрзалізниця" переходить на європейську систему управління залізничним рухом European Rail Traffic Management System (ERTMS), яка включає в себе новітню систему мобільного зв'язку для залізниці – FRMCS.
Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на запит "Інтерфакс-Україна".
Необхідність впровадження ERTMS зумовлена потребою збільшити пропускну здатність прикордонних залізничних вузлів, модернізувати технічну та технологічну базу залізниці, а також інтегрувати залізничний транспорт України до мультимодальної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Євросоюзу.
"Це дозволить створити пан’європейську мережу радіозв’язку для пасажирських і вантажних поїздів, які могли б рухатись через кордони країн без необхідності встановлення будь-якої іншої національної системи радіозв’язку", - заявив член НКЕК Олександр Бісюк.
Впровадження системи дозволить підвищити безпеку перевезень завдяки стабільному зв’язку між поїздами та диспетчерами, зменшить затримку при передачі сигналів, створить можливість керувати рухом поїздів у реальному часі, уточнили в НКЕК.
Регулятор повідомив, що інфраструктура мережі FRMCS для залізничного транспорту України буде розгортатися виключно вздовж залізничних колій, як на території станцій (головних та станційних), так і на перегонах між ними.
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