Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Бізнес

RSS

НКЕК: Укрзалізниця переходить на європейську систему управління залізничним рухом

321

"Укрзалізниця" переходить на європейську систему управління залізничним рухом European Rail Traffic Management System (ERTMS), яка включає в себе новітню систему мобільного зв'язку для залізниці – FRMCS.

Про це повідомили у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК) на запит "Інтерфакс-Україна".

Необхідність впровадження ERTMS зумовлена потребою збільшити пропускну здатність прикордонних залізничних вузлів, модернізувати технічну та технологічну базу залізниці, а також інтегрувати залізничний транспорт України до мультимодальної Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) Євросоюзу.

"Це дозволить створити пан’європейську мережу радіозв’язку для пасажирських і вантажних поїздів, які могли б рухатись через кордони країн без необхідності встановлення будь-якої іншої національної системи радіозв’язку", - заявив член НКЕК Олександр Бісюк.

Впровадження системи дозволить підвищити безпеку перевезень завдяки стабільному зв’язку між поїздами та диспетчерами, зменшить затримку при передачі сигналів, створить можливість керувати рухом поїздів у реальному часі, уточнили в НКЕК.

Регулятор повідомив, що інфраструктура мережі FRMCS для залізничного транспорту України буде розгортатися виключно вздовж залізничних колій, як на території станцій (головних та станційних), так і на перегонах між ними.

Укрзалізниця, ERTMS, FRMCS
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 25 апреля 2025
Четверг, 24 апреля 2025
Среда, 23 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023