Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Washington Post: Рейтинг Трампа почав стрімко падати через його політичні рішення

115

Рейтинг президента США Дональда Трампа серед громадян країни почав стрімко падати через його політичні рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.

За даними опитування, більшість респондентів виступають проти основних ініціатив Трампа. Вони вважають, що нинішня адміністрація у Білому домі прагне уникнути виконання постанов федерального суду.

Загалом рейтинг схвалення дій Трампа нижчий, ніж два місяці тому, заявили журналісти. Згідно результатів опитування, 39% дорослих американців задоволені діями Трампа. Водночас, 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність, а 44% респондентів "сильно не схвалюють" роботу президента США.

Тим часом 42% виборців позитивно оцінюють діяльність президента США, тоді як 55% ставляться негативно до його ініціатив. За даними Washington Post, в перші 100 днів президентства рейтинг Трампа став нижче, ніж у будь-якого його попередника за аналогічний термін.

Для порівняння, діяльність Джо Байдена за той самий термін схвалювали 52% респондентів, а під час першого терміну Трампа-президента, його роботу схвалювали 42% опитаних респондентів.

рейтинг, Трамп
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 28 апреля 2025
Воскресенье, 27 апреля 2025
Суббота, 26 апреля 2025
Пятница, 25 апреля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023