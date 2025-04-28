Washington Post: Рейтинг Трампа почав стрімко падати через його політичні рішення

Рейтинг президента США Дональда Трампа серед громадян країни почав стрімко падати через його політичні рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.
За даними опитування, більшість респондентів виступають проти основних ініціатив Трампа. Вони вважають, що нинішня адміністрація у Білому домі прагне уникнути виконання постанов федерального суду.
Загалом рейтинг схвалення дій Трампа нижчий, ніж два місяці тому, заявили журналісти. Згідно результатів опитування, 39% дорослих американців задоволені діями Трампа. Водночас, 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність, а 44% респондентів "сильно не схвалюють" роботу президента США.
Тим часом 42% виборців позитивно оцінюють діяльність президента США, тоді як 55% ставляться негативно до його ініціатив. За даними Washington Post, в перші 100 днів президентства рейтинг Трампа став нижче, ніж у будь-якого його попередника за аналогічний термін.
Для порівняння, діяльність Джо Байдена за той самий термін схвалювали 52% респондентів, а під час першого терміну Трампа-президента, його роботу схвалювали 42% опитаних респондентів.
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