Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки від зірок

Президент США Дональд Трамп звинуватив Камалу Гарріс у тому, що вона платила мільйони доларів за підтримку таких зірок, як Бейонсе, Брюс Спрінгстін, Опра Вінфрі та Боно під час передвиборчої кампанії 2024 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера в Truth Social.
«Згідно з повідомленнями в новинах, Бейонсе заплатили $11 млн за те, щоб вона вийшла на сцену, швидко підтримала Камалу і пішла під гучне освистування за те, що вона ніколи не виконувала жодної пісні, жодної! Пам'ятайте, що демократи і Камала незаконно заплатили їй мільйони доларів за те, що вона не зробила нічого, окрім того, щоб підтримати Камалу на повен голос», – йдеться у дописі.
Трамп додав: «Це незаконна виборча афера на найвищому рівні! Це незаконний внесок у виборчу кампанію! Брюс Спрінгстін, Опра, Боно і, можливо, багато інших мають багато чого пояснити!».
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