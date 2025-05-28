Шмигаль: В Україні вже побудували 15 підземних шкіл

В Україні вже побудували 15 підземних шкіл, до кінця 2025 року планується ввести в експлуатацію понад 180 таких підземних об’єктів.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"У центрі всіх змін має бути дитина, її безпека, інтереси та потреби. За два роки уряд виділив близько 14 млрд грн на ремонт і будівництво укриттів у школах. Вже побудували 15 підземних шкільних просторів у прифронтових регіонах і до кінця року плануємо ввести в експлуатацію понад 180 таких підземних об’єктів", - повідомив він.

Шмигаль зазначив, що наразі 80% усіх українських шкіл мають укриття різного типу. Він додав, що ще 2,8 млрд гривень держава спрямувала для закупівлі шкільних автобусів.