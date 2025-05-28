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Трамп: Я сподіваюся, що Європа відкриє свої країни для торговельної угоди зі США

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Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що Вашингтону вдасться досягти торговельної угоди з ЄС.

"Мене щойно поінформували, що ЄС виступив із закликом якнайшвидше встановити дати для зустрічей. Це позитивний розвиток подій, і я сподіваюся, що вони, нарешті, так само, як і Китай, відкриють країни Європи для торговельної угоди зі США", - написав Трамп у вівторок у соцмережі Truth Social.

Водночас він висловив упевненість, що якщо ці торговельні угоди буде реалізовано, то "щасливими й успішними" будуть і ЄС, і Китай.

Трамп
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