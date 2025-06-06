Bloomberg: США відмовляються надати засоби ППО для підтримки миротворчих сил в Україні

Сполучені Штати відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки миротворчих сил Британії та Франції, які можуть бути розміщені на території України після війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними журналістів, європейські партнери в рамках переговорів із Вашингтоном неодноразово зазначали, що без участі США стримування агресії з боку росії буде вкрай слабким.

Однак адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що Штати не мають наміру давати будь-які гарантії майбутнім миротворчим силам або надавати захист з повітря.

Водночас Британія та Франція сподіваються, що США допомагатимуть із розвідданими та моніторингом ситуації на російсько-українському кордоні.