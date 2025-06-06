Bloomberg: США відмовляються надати засоби ППО для підтримки миротворчих сил в Україні

Сполучені Штати відмовляються надати засоби протиповітряної оборони для підтримки миротворчих сил Британії та Франції, які можуть бути розміщені на території України після війни.
Про це повідомляє Bloomberg.
За даними журналістів, європейські партнери в рамках переговорів із Вашингтоном неодноразово зазначали, що без участі США стримування агресії з боку росії буде вкрай слабким.
Однак адміністрація Дональда Трампа дала зрозуміти, що Штати не мають наміру давати будь-які гарантії майбутнім миротворчим силам або надавати захист з повітря.
Водночас Британія та Франція сподіваються, що США допомагатимуть із розвідданими та моніторингом ситуації на російсько-українському кордоні.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023