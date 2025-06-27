Укрзалізниця: До кінця року на є-порталі з’являться нові функції

“Укрзалізниця” обговорила з бізнесом оновлення цифрових сервісів. До кінця року на є-порталі з’являться нові функції, а для клієнтів запустять чат-бот. Також планують спростити документообіг і покращити інтерфейс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

До кінця цього року заплановано впровадити:

Нові функції на є-порталі:

повідомлення про виконання договору перевезення;

електронні довіреності;

відстеження замовлень;

планування відправки вагонів на ремонт.

Запуск чат-бота для швидкого зворотного зв’язку з клієнтами, що допоможе отримувати відповіді на типові запитання без дзвінків і листування.

Також в компанії врахували побажання бізнесу і вже працюють над їх реалізацією. Йдеться про: