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Укрзалізниця: До кінця року на є-порталі з’являться нові функції

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“Укрзалізниця” обговорила з бізнесом оновлення цифрових сервісів. До кінця року на є-порталі з’являться нові функції, а для клієнтів запустять чат-бот. Також планують спростити документообіг і покращити інтерфейс.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

До кінця цього року заплановано впровадити:

Нові функції на є-порталі:

  • повідомлення про виконання договору перевезення;
  • електронні довіреності;
  • відстеження замовлень;
  • планування відправки вагонів на ремонт.

Запуск чат-бота для швидкого зворотного зв’язку з клієнтами, що допоможе отримувати відповіді на типові запитання без дзвінків і листування.

Також в компанії врахували побажання бізнесу і вже працюють над їх реалізацією. Йдеться про:

  • Можливість налаштовувати інтерфейс є-замовлення під власні потреби, щоб бачити лише потрібну інформацію.
  • Цифровізація документів, що оформляються під час перевезення та подачі/забрання вагонів на під’їзні колії.
  • Спрощення документообігу, щоб уникнути поїздок на станції заради печаток або паперових актів.
  • Разом із ринком також заплановано детально опрацьовувати кожен напрямок у форматі фокус-груп та обговорень.
Укрзалізниця
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