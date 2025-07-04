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Кабмін очікує помірне зростання видатків Пенсійного фонду України

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Кабінет міністрів у проєкті Бюджетної декларації 2026-2028 роки очікує помірне зростання видатків Пенсійного фонду України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 27 червня 2025 року № 774.

Очікується, що видатки ПФУ зростуть:

  • у 2026 році - на 7,2% до 973,3 млрд гривень,
  • у 2027 році - на 9,3% 1,064 трлн гривень,
  • у 2028 році - на 12,2% до 1,194 трлн гривень.

У документі середньострокові показники Пенсійного фонду України на 2026-2028 роки формувалися на підставі чинних законодавчих норм, що впливають на доходи та видатки бюджету фонду.

"Зазначені показники може бути уточнено у зв’язку із запровадженням пенсійної реформи та реформи системи соціального страхування, а також у разі зміни макроекономічних показників, політичної та економічної ситуації", - йдеться в декларації.

Згідно з декларацією, уряд планує у 2026-2028 роках:

  • забезпечення своєчасного та у повному обсязі фінансування пенсійних виплат, призначених згідно із законодавством, та щорічного проведення індексації пенсій з 1 березня;
  • вжиття заходів для запровадження пенсійної реформи, яка передбачатиме упорядкування системи пенсійного забезпечення з метою посилення її справедливості та визначення єдиних підходів до нарахування страхових пенсій для всіх категорій громадян;
  • створення необхідних передумов для запровадження другого рівня пенсійної системи.
ПФУ
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