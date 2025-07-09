Радник із питань національної безпеки в адміністрації колишнього американського президента Джо Байдена Джейк Салліван заперечив, що адміністрація Байдена фокусувалась на стримуванні ескалації з боку росії та України, і запевнив, що головним завданням було надавати зброю Україні.
Про це він сказав у інтерв'ю Суспільному, відповідаючи на запитання про обмеження у використанні Україною американської далекобійної зброї для ударів по території Росії, пише "Європейська правда".
Салліван "повністю відкинув" твердження, що основною стратегією Сполучених Штатів за часів адміністрації Байдена було "управління ескалацією".
"Основною стратегією було надати безпрецедентний обсяг військової допомоги Україні та запровадження історичного рівня санкцій щодо росії. Якщо подивитися на кількість наданої нами зброї та швидкість, з якою це було зроблено – думаю, це перевершило будь-які очікування в лютому 2022-го", – заяви він.
Салліван сказав, що навіть у моменти "підвищеної напруги й високої ймовірності потенційного застосування росією тактичної ядерної зброї" – Сполучені Штати не припиняли постачати Україні зброю.
"Так, ми встановили обмеження на удари далекобійної зброї по росії на значний період часу. Але тоді ми вважали – й досі вважаємо – що такі удари дали б обмежений результат. Вони ніколи не стануть панацеєю в цій війні", – пояснив ексрадник.
Він зазначив, що повний "послужний список" адміністрації Байдена не вказує на історію про те, як вони "стримувалися".
"Це була історія про те, як ми стрімко постачали величезну кількість озброєння в Україну, за дуже обмеженими винятками. Те ж, що адміністрація Трампа робить сьогодні, прямо суперечить стратегії [нашої адміністрації]. Це шкодить позиціям України як на полі бою, так і за столом переговорів", – додав він.
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