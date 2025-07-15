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Кондратюк: У Сенаті США представили законопроєкт, що передбачає посилення підтримки України

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У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт, що передбачає посилення підтримки України у поверненні викрадених росією дітей та притягнення винних до відповідальності. Документ також може надати Президенту США повноваження спрямовувати заморожені російські активи на допомогу постраждалим дітям.

Про це у Фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Укрінформ.

"Президент США може отримати право використовувати заморожені російські активи для допомоги викраденим росією українським дітям! У Сенаті США представлено двопартійний проєкт закону щодо посилення підтримки Сполучених Штатів у виявленні та поверненні українських дітей, викрадених рф, та притягнення винних до відповідальності", - поінформувала вона.

Віцеспікерка українського парламенту зазначила, що законопроєкт розробили сенатори Емі Клобушар (демократка) та Чак Грасслі (республіканець).

Згідно з проєктом закону, державні органи та федеральні агентства США мають надавати Україні технічну та іншу допомогу:

  • у підтримці розслідувань викрадення дітей, їх ідентифікації та збору інформації, зокрема розвідувальної з відкритих джерел, а також у притягненні до відповідальності винних за ці злочини;
  • у наданні українським дітям, викраденим російською федерацією, медичних та психологічних реабілітаційних послуг, послуг з підтримки сім’ї та реінтеграції у суспільство, юридичної допомоги, розміщення, з освітніх потреб.

Також передбачається, що урядом США мають бути узгоджені розбіжності в санкційних списках з Великою Британією та Європейським Союзом з метою більш ефективного притягнення до відповідальності осіб, причетних до викрадення українських дітей.

Водночас пропонується передбачити, що Президент США зможе використовувати будь-які російські суверенні активи, що знаходяться у Сполучених Штатах, для цілей цього закону.

"Вдячна сенаторам за цю важливу законодавчу ініціативу, спрямовану на безпосередню підтримку та реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути. Не менш важливою є практична допомога у виявленні викрадених дітей та справедливому покаранні всіх причетних за ці злочини. Сподіваюся, цей закон знайде відгук серед американських парламентарів та буде проголосований у Конгресі США", - додала Кондратюк.

Сенат, Кондратюк
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