Кондратюк: У Сенаті США представили законопроєкт, що передбачає посилення підтримки України

У Сенаті США представили двопартійний законопроєкт, що передбачає посилення підтримки України у поверненні викрадених росією дітей та притягнення винних до відповідальності. Документ також може надати Президенту США повноваження спрямовувати заморожені російські активи на допомогу постраждалим дітям.
Про це у Фейсбуці повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, передає Укрінформ.
"Президент США може отримати право використовувати заморожені російські активи для допомоги викраденим росією українським дітям! У Сенаті США представлено двопартійний проєкт закону щодо посилення підтримки Сполучених Штатів у виявленні та поверненні українських дітей, викрадених рф, та притягнення винних до відповідальності", - поінформувала вона.
Віцеспікерка українського парламенту зазначила, що законопроєкт розробили сенатори Емі Клобушар (демократка) та Чак Грасслі (республіканець).
Згідно з проєктом закону, державні органи та федеральні агентства США мають надавати Україні технічну та іншу допомогу:
Також передбачається, що урядом США мають бути узгоджені розбіжності в санкційних списках з Великою Британією та Європейським Союзом з метою більш ефективного притягнення до відповідальності осіб, причетних до викрадення українських дітей.
Водночас пропонується передбачити, що Президент США зможе використовувати будь-які російські суверенні активи, що знаходяться у Сполучених Штатах, для цілей цього закону.
"Вдячна сенаторам за цю важливу законодавчу ініціативу, спрямовану на безпосередню підтримку та реінтеграцію дітей, яких вдалося повернути. Не менш важливою є практична допомога у виявленні викрадених дітей та справедливому покаранні всіх причетних за ці злочини. Сподіваюся, цей закон знайде відгук серед американських парламентарів та буде проголосований у Конгресі США", - додала Кондратюк.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023