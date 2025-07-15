Ціни на нафту почали знижуватися

Ціни на нафту перейшли до зниження ввечері в понеділок, розгубивши все зростання, досягнуте раніше під час торгів.

Вартість вересневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 16:56 кч опускається на $0,25 (0,36%), до $70,11 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) дешевшають на $0,36 (0,53%), до $68,09 за барель.

Під час торгів понеділка ціна контрактів на Brent піднімалася до $71,53 за барель, на WTI - до $69,65 за барель.

За підсумками торгів у п'ятницю контракти на Brent подорожчали на 2,5%, на WTI - на 2,8%, а за підсумками попереднього тижня - на 3% і 2,2% відповідно.

Водночас, негативний вплив на ринки чинять побоювання щодо перспектив світових економік на тлі погіршення ситуації в міжнародній торгівлі. У вихідні президент США оголосив про введення 30-відсоткових мит на товари з Мексики та країн Євросоюзу. Експерти та учасники ринку побоюються, що війна мит стримуватиме економічне зростання і, як наслідок, зростання попиту на енергоносії.