Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Шмигаль: В Україні мобілізація відбувається за планом

95

В Україні мобілізація відбувається за планом. Дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати Батьківщину.

Про це заявив Денис Шмигаль виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра оборони, передає УНН.

«Якісне управляння в армії, довіра до командирів та керівного складу наших ЗС – це пріоритет й основа того, що люди не будуть боятися йти в ЗСУ, й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати свою Батьківщину», - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що завдання Міністерства оборони – це зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система ЗСУ була орієнтована на українського воїна.

Шмигаль
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 18 июля 2025
Четверг, 17 июля 2025
Среда, 16 июля 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023