Шмигаль: В Україні мобілізація відбувається за планом

В Україні мобілізація відбувається за планом. Дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати Батьківщину.

Про це заявив Денис Шмигаль виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра оборони, передає УНН.

«Якісне управляння в армії, довіра до командирів та керівного складу наших ЗС – це пріоритет й основа того, що люди не будуть боятися йти в ЗСУ, й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати свою Батьківщину», - заявив Шмигаль.

Він наголосив, що завдання Міністерства оборони – це зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система ЗСУ була орієнтована на українського воїна.