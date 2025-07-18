Шмигаль: В Україні мобілізація відбувається за планом

В Україні мобілізація відбувається за планом. Дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати Батьківщину.
Про це заявив Денис Шмигаль виступаючи у ВР перед призначенням на посаду міністра оборони, передає УНН.
«Якісне управляння в армії, довіра до командирів та керівного складу наших ЗС – це пріоритет й основа того, що люди не будуть боятися йти в ЗСУ, й не буде потреби в силовому варіанті мобілізації, про який ми часом чуємо. Загалом ми чуємо про певні випадки, але мобілізація в Україні відбувається за планом, і дуже багато людей сьогодні приходять до ЗСУ захищати свою Батьківщину», - заявив Шмигаль.
Він наголосив, що завдання Міністерства оборони – це зробити все, щоб люди були забезпечені, щоб система ЗСУ була орієнтована на українського воїна.
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